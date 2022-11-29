وفاة مختنقا بالغاز في الشلف

توفي شخص يبلغ من العمر 41 سنة ليلة البارحة مختنقا بالغاز بمسكنه الواقع في منطقة حرشون التابعة إقليميا لبلدية الكريمية بولاية الشلف.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية بولاية الشلف عبر صفحتها على الفايسبوك، بأن مصالحها تدخلت ليلة البارحة على الساعة التاسعة وخمس عشرة دقيقة من أجل نقل متوفي بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بسبب انسداد قنوات تصريف الغازات المحترقة وتركيبها العشوائي.

ودعت ذات المصالح المواطنين إلى إنه أمام الانخفاض المحسوس في درجات الحرارة، فإنه يتعين عليهم عدم الغلق العشوائي لمنافذ التهوية ومراقبة لون الشعلة وقنوات تصريف الغازات والدخان والتأكد من ربطها ببعضها البعض جيدا وتفادي وضع سخان الماء مهما كان نوعه في الحمام وتجنب استعمال الأنبوب المرن لتوصيل الغاز إلى المدفأة.