سكيكدة: إيداع ثلاثة أشخاص الحبس بتهمة المضاربة

أصدرت محكمة سكيكدة أمرا بإيداع ثلاثة أشخاص رهن الحبس المؤقت ضمن إجراء المثول الفوري عن قضية المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، وفقا لما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوكيل الجمهورية لمحكمة سكيكدة.

وحسب ذات البيان فإنه تمت متابعة أربعة أشخاص في هذه القضية يتعلق الأمر بكل من (ك. ر) مالك الملبنة وهو حاليا في حالة فرار و (ك. ع) مسير الملبنة. واللذان تتم متابعتهما بجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة الحليب وجنحة ممارسة تجارة تدليسية بإتلاف الوثائق التجارية وإخفائها وتزويرها قصد إخفاء الشروط الحقيقية للمعاملات التجارية وجنحة خداع المستهلك في التركيبة ونسبة المقومات اللازمة للمادة الغذائية وهذا طبقا للمواد 02 و13 من القانون 21-15 والمواد 24 و37 من القانون -04-02 والمادة 429 من قانون العقوبات.

وقد تم أيضا متابعة كل من (ن. أ) بجنحة المشاركة في المضاربة غير المشروعة في مادة الحليب وجنحة ممارسة تجارة تدليسية بإتلاف وإخفاء الوثائق التجارية قصد إخفاء الشروط الحقيقية للمعاملات التجارية فضلا عن متابعة المدعو (ج ع) بجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة الحليب طبقا للمواد 13.02 من القانون رقم 15ـ 21.

وقد تم إحالة المتهمين للمحاكمة عن طريق إجراء المثول الفوري أين تم إيداع المتهم (ك ع) مسير الملبنة والمتهم (ج ع) والمتهم (ن. أ) الحبس المؤقت مع تأجيل القضية إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل.

وذكر نفس المصدر إن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 15 -21 الصادر في 28 ديسمبر 2021 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.