ديشان يرّد على عودة بن زيمة

رد اليوم الثلاثاء، مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشان على إمكانية عودة لاعب المنتخب كريم بن زيمة مجددا إلى المجموعة وهو الذي غادرها بسبب الإصابة قبل انطلاق منافسة كأس العالم. وقال ديشان خلال الندوة الصحفية التي عقدها صباح اليوم للحديث عن لقاء تونس غدا الأربعاء: "هذا ليس بالشيء الذي يشغل بالي، لا أعرف من يقول ماذا وكيف ... أنت تعرف الوضع والإطار الزمني لشفائه".

وأضاف:" لقد تحدثت مع كريم بعد مغادرته لكني لا أعرف إلى أين تريد أن تذهب بسؤالك، لدي أربعة وعشرون لاعباً وهم الأشخاص الذين أعتني بهم، سأتركك تتحدث عنه، تناقش وتخيل ". وختم:" لكنني لن أعلق على الأشياء التي لا تهم حياتنا اليومية". يذكر أن وسائل إعلام إسبانية كشفت أمس الإثنين عن العودة المرتقبة لتدريبات كريم بن زيمة لريال مدريد ، لكن اللاعب وصل صباح الثلاثاء إلى جزيرة ريونيون الفرنسية.