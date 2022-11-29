لاعبان عربيان يتصدران إحصائيات الدور الأول

كانت للنتائج الإيجابية التي حققتها المنتخبات العربية في بداية مشوارها بكأس العالم قطر 2022 في حجز مكان ضمن قائمة أفضل اللاعبين الذين تألقوا في الدور الأول، وذلك من خلال الإحصائيات التي سجلت بالجولة الأولى وفق تقرير نشر عبر موقع " سكاي نيوز عربية".

وتصدر لاعبان عربيان من منتخبي السعودية وتونس المنافسة القوية مع نخبة من نجوم الكرة العالمية في هذا المونديال، حيث احتل المدافع السعودي ياسر الشهراني رأس قائمة اللاعبين الذين قاموا باعتراضات ناجحة خلال المباراة، وعددها 6 اعتراضات، متفوقا على مدافع منتخب الدنمارك سيمون كاير بخمسة اعتراضات.

كما جاء مدافع منتخب تونس علي العابدي في المركز الأول بقائمة أكثر اللاعبين الذين قاموا بتدخلات ناجحة على الكرة بواقع 5 تدخلات، متساويا مع تايلور ادامس لاعب المنتخب الأمريكي، ونيكولا ميلونكوفيتش لاعب صربيا.

وقدم المنتخب السعودي أفضل عروضه في مباراة الافتتاح أمام الأرجنتين وحقق فوزا تاريخيا على "كتيبة ميسي" بنتيجة (2-1)، بفضل الأداء القتالي للاعبين، والمستوى المميز الذي قدموه، مما جعلهم يخطفون الأضواء في الجولة الأولى للمونديال.

كذلك قدم لاعبو منتخب تونس مباراة قوية أمام الدنمارك المدجج بكامل نجومه وحققوا تعادلا ثمينا.

ونال لاعبو منتخب المغرب الاحترام والتقدير بعد العرض القوي الذي قدموه أمام منتخب كرواتيا وصيف بطل العالم في مونديال 2018