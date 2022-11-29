العاصمة: توقيف شبكة مختصة في تنظيم رحلات الحرقة

تمكنت مصالح أمن المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بولاية الجزائر من توقيف سبعة أشخاص مشتبه فيهم في قضية تهريب مهاجرين عبر البحر ضمن جماعة إجرامية منظمة، حسب بيان أصدره أمن العاصمة، اليوم الثلاثاء.

وأوضح البيان أن مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في المقاطعة الأولى للشرطة القضائية "تمكنت من توقيف سبعة أشخاص مشتبه فيهم في قضية تهريب مهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة وتدبير وتسهيل الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول بصفة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو منفعة أخرى وكذا تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر مقابل منفعة مالية ومحاولة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية وتعريض حياة الأشخاص للخطر".

وتحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة إقليميا، تمكنت ذات الفرقة من حجز قارب و (9) دلاء تحتوي على مادة البنزين و (3) دلاء تحتوي على زيت وكذا لواحق خاصة ومحرك وبوصلة وجهاز تحديد الموقع العالمي (GPS)، بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره (25000) دج وآخر بالعملة الأجنبية (100) أورو، وسبعة هواتف نقالة.

وأضاف ذات المصدر أنه تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.