الفريق أول شنڤريحة يعزي في وفاة المجاهد محمد بتشين

توفي العميد المتقاعد المجاهد محمد بتشين، اليوم الثلاثاء بالمستشفى العسكري الجهوي الجامعي بقسنطينة، "الشهيد عبد العالي بن بعطوش"، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان: "على إثر وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، العميد المتقاعد المجاهد محمد بتشين، اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، بالمستشفى العسكري الجهوي الجامعي بقسنطينة، الشهيد عبد العالي بن بعطوش بالناحية العسكرية الخامسة، يتقدم السيد الفريق أول السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي القلبية وخالص المواساة لعائلة المرحوم، راجيا من الله تعالى أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين الأبرار، وأن يلهم عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل".