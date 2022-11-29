حارس الكاميرون يخرج عن صمته

تحدث حارس المنتخب الكاميروني أندريه أونانا المبعد مؤخرا عن صفوف المجموعة، عما حدث مع مدربه ريغوبرت سونغ.

وكتب اليوم الإثنين أونانا حارس نادي إنتر ميلان الإيطالي عبر صفحته الرسمية على تويتر: " أريد أن أعبر عن حبي لبلدي والأسود التي لا تقهر، بالأمس لم يُسمح لي بالتواجد على أرض الملعب لمساعدة الكاميرون، كما أفعل دائمًا، لتحقيق أهداف الفريق، لقد تصرفت دائمًا بشكل مناسب، وقيادة الفريق إلى النجاح".

وأردف: "لقد بذلت كل جهدي وطاقتي في فك روابط وضع غامض، لكنني لم ألتق بالقبول المتوقع، يصعب استيعاب بعض اللحظات، ومع ذلك، فإنني دائمًا ما أراعي وأحترم قرارات الأشخاص المسؤولين عن الإدارة والإشراف على فريقنا".

وختم: " كل تشجيعي لزملائي في الفريق، لأننا أظهرنا أننا قادرون على الذهاب بعيدًا في هذه المسابقة".

يذكر أن سونغ صرح أمس وقال بخصوص الواقعة: " إنه لاعب مهم للغاية لكننا في منافسة ودوري أن أضع مصلحة الفريق قبل أي فرد"، وأضاف عن حارس إنتر ميلان: "هو أحد أفضل الحراس في أوروبا والأمر لا يتعلق بأدائه ولكن عليك الحفاظ على الفريق".

وتابع: ربما كنا بحاجة لإشارة قوية، هي مخاطرة كبيرة وقمت بها لكنني أعتبر نفسي أبا لهذه المجموعة وعندما أضطر للمخاطرة واتخاذ القرارات أفعل ذلك دون تردد".