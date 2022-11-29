المدية: الشرطة تطيح بمشعوذة

تمكنت مصالح الأمن الحضري الأول بالمدية من الاطاحة بامرأة تمتهن الشعوذة للنصب على ضحاياها. وقائع القضية تعود إلى تلقي مصالح الأمن الحضري الأول بالمدية شكاوى رسمية من طرف امرأتين تعرضتا لعملية النصب والاحتيال عن طريق الشعوذة من قبل امرأة مجهولة الهوية، تم التعرف عليها وهي تتجول بأحد شوارع مدينة المدية، وذلك بعد إيهامهن بإصابتهن بسحر ومس، وكذا لديها القدرة على فك السحر وجلب الحظ لهن، كما يمكنها تحقيق لهن كل ما يطمحن إليه.

ليتم اقتيادهن إلى أماكن منعزلة عن الانظار وتقوم بممارسة طقوس السحر والشعوذة عليهن، و قراءة عبارات غير مفهومة ورشهن بعطر بقطرات من سائل مشبوه موضوع بزجاجات عطر، وتسليمهن قطعة قماش بها عدة عقد، طالبة من ضحاياها ألا يقمن بفتحه إلى غاية وصولهن إلى بيوتهن، مقابل مبالغ مالية وسلب حليهن.

وبعد تكثيف الأبحاث والعمل الاستعلامي، بناء على المواصفات المقدمة من الضحايا، خاصة وأن المشتبه فيها كانت تكثف جرمها خلال عطل نهاية الأسبوع، ليتم الإطاحة بها بأحد الشوارع الرئيسية بمدينة المدية، وهي تمارس نفس الأفعال، بعدما شوهدت تتحدث مع عدة نساء وإيهامهن بقدرتها على فك السحر وجلب الحظ لهن، والعثور بحوزتها على أغراض تتعلق بالشعوذة، طلاسم مختلفة مشبوهة، وشريط مطاطي به حلي من المعدن الأصفر ومادة سائلة كانت تستعمل في النصب والاحتيال على ضحاياها.

وقد اعترفت المشتبه فيها بأفعالها المجرمة قانونا بعد مواجهتها بالأدلة، والتعرف عليها من طرف الضحيتين، كما تبين أنها كانت تختار ضحاياها بعناية لتمارس عليهن طقوسها وسرقة أموالهن ومجوهراتهن وتغادر إلى مناطق مجاورة.

ليتم تقديمها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية، أين تم إيداعها مؤسسة إعادة التربية عن قضية النصب مع الشعوذة.