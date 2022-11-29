"أديداس" تحسم الجدل

حسمت شركة "أديداس" مصنعة الكرة الرسمية لكأس العالم 2022، الجدل الكبير حول الهدف الأول للبرتغال في شباك أوروغواي، أمس الإثنين، في إطار الجولة الثانية من مقابلات المجموعة الثامنة.

واحتسب الهدف في البداية لكريستيانو رونالدو، لكنه سحب منه لاحقا، ومنح لزميله برونو فيرنانديز، حيث تبين أن قفزة رونالدو برأسه، لم تؤدي إلى لمس الكرة.

وبدا رونالدو وهو يطالب باحتساب الهدف له، بعد نهاية المباراة، مشيرا بيده أنه لمس الكرة، ولكن الوضع لم يتغير، وبقي فيرنانديز المسجل الرسمي للهدف.

ووفق "سكاي سبورت" فإن الشركة الألمانية أكدت في بيان أن الكرة التي دخلت المرمى بن تلمس رونالدو، وجاء إعلانها بفضل العودة لحساسات بتردد 500 هرتز، وهي عالية الدقة، توجد داخل كرة "الرحلة" التي استخدمت في المباراة.

وتوجد هذه الحساسات داخل جميع كرات "الرحلة" في البطولة، وتستخدم لحساب البيانات بعد المباريات.

وبالإضافة للحساسات هذه، تستخدم أديداس مستشعرات أخرى تحمل اسم "كونيكتد بول"، وهي تقنية من اختراع الشركة، ترتبط بتطبيق وبرنامج خاص، ترسل المعلومات حول الكرة مباشرة إليها.