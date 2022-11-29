طاقة: توقيع مذكرة تفاهم بين الجزائر وأذربيجان

تم, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، التوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجزائر وأذربيجان في مجال الطاقة، حسبما أفاد به بيان لوزارة الطاقة والمناجم.

وتم توقيع الاتفاقية من طرف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، ونظيره الأذربيجاني برويز شاهبازوف، عقب لقاء جمع الطرفين بمقر الوزارة بحضور إطارات من الوزارة ورؤساء سلطة ضبط المحروقات والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط"، والرؤساء المدراء العامون لمجمعي سوناطراك وسونلغاز، إضافة إلى أعضاء الوفد المرافق لوزير الطاقة الأذربيجانية في إطار زيارة عمل إلى الجزائر.

وركزت المحادثات، خلال هذا اللقاء، على بحث فرص تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، والتي وصفت ب"الممتازة".

واستعرض الوزيران بالمناسبة فرص الاستثمار بين شركات البلدين في كافة مراحل سلسلة القيمة في قطاع المحروقات, وكذلك سبل ووسائل تبادل الخبرات بين سوناطراك وسونلغاز وشركة النفط والغاز الوطنية الأذربيجانية "سوكار".

كما ناقش الوزيران حالة أسواق الغاز وتطورات أسواق النفط، أين رحبا بعملية الحوار بين دول "أوبك" والدول غير الأعضاء في هذه المنظمة، من أجل استقرار الأسواق على المدى المتوسط، وكذا المشاورات بين البلدين في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز.

كما مكنت المناقشات من تحديد فرص التعاون والاستثمار الكبيرة الموجودة في مجال المواد البترولية، الكهرباء، الطاقات المتجددة والتكوين، وكذا في مجال التشريعات والأنظمة القانونية التي تخص القطاع الطاقوي.

وأعرب الوزيران في نهاية هذا الاجتماع عن "الرغبة المشتركة بين البلدين في تعزيز تعاونهما في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك".

ولفت في البيان إلى أن وزير الطاقة الأذربيجاني سيعقد اجتماعا مع الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، ويزور المعهد الجزائري للبترول وكذلك مركز البحث والتطوير لسوناطراك.