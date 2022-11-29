توقعات وزارة الصناعة حول تصدير الحديد والصلب

تتوقع وزارة الصناعة أن تبلغ قيمة صادرات الجزائر من الحديد والصلب أكثر من 1.5مليار دولار نهاية السنة الجارية 2022، حسبما أفاد به، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، رئيس ديوان الوزارة، مختار بوروينة.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح الصالون الدولي للصناعة في الجزائر "صناعة إكسبو 2022" المقام بقصر المعارض بالصنوبر البحري بصفته ممثلا عن وزير القطاع، أحمد زغدار.

وأوضح بوروينة أن هذه الشعبة تشهد تطورا تدريجيا من حيت الإنتاج والتصدير، حيث تم تصدير ما يقارب 500 ألف طن من الحديد والصلب (الخرسانة وأسلاك الآلات والحديد المسطح) نحو الاتحاد الأوروبي وأمريكا وإفريقيا، في الأشهر الأولى من 2022.

وجاءت هذه النتائج كنتيجة للجهود التي تبذل من طرف متعاملي الشعبة التي تعرف إعادة هيكلة وتنظيم, حسب المسؤول الذي أبرز أهمية إنشاء أقطاب صناعية مع تكوين مجموعات متخصصة لاسيما في شعب الصناعات الميكانيكية والحديدية والصلب، والكهرباء ومواد البناء, من أجل تطويرها.

من جهة أخرى أكد بوروينة الأهمية التي يكتسيها معرض "صناعة أكسبو 2022" معبرا عن "الإرادة الملحة" للقطاع في "ترقية الصناعة المحلية عبر تبني سياسة تثمين الموارد البشرية والنهوض بكافة الشعب الصناعية نحو انطلاقة واعدة لتحقيق النمو الاقتصادي".

ويشهد الصالون مشاركة 150 مؤسسة وطنية ودولية ناشطة في مختلف مجالات الصناعة على غرار الحديد والصلب، والإسمنت، العتاد والآلات والمكونات الصناعية، الصيانة، والتغليف، والمحيط، الأشغال البترولية، والكوابل الكهربائية، الورق المقوى.