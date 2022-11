Adidas a, selon le site Sky Sports, annoncé que sa technologie lui a permis de prouver que Cristiano Ronaldo n'a « définitivement eu aucun contact » avec le ballon sur le premier but du Portugal contre l'Uruguay (2-0) lundi.

Le Portugal avait ouvert le score lorsque sur un centre flottant de Bruno Fernandes qui a terminé sa course au fond des filets, Ronaldo a bondi et effleuré le ballon, avant de célébrer la réalisation.