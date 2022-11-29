السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تصدر بيانا

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المواطنين أن المراجعة الدورية للقوائم الانتحابية لسنة 2022 ستكون في الفترة الممتدة من الأحد 4 ديسمبر إلى غاية 14 من الشهر نفسه.

وأفاد بيان ذات الهيئة عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، اليوم الثلاثاء، أن المواطنين الغير مسجلين في القوائم الانتخابية والبالغين 18 سنة كاملة يوم 31 ديسمبر 2022 مدعوون لطلب تسجيل أنفسهم ببلدية محل إقامتهم على مستوى اللجنة لمراجعة القوائم الانتخابية .

أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم فعليهم التقرب من اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية ببلدية مقر إقامتهم الجديدة من أجل إعادة تسجيلهم، حيث يجب أن يرفق طلب التسجيل في القوائم الانتحابية البلدية بوثيقة إثبات هوية المعني وأخرى تثبت محل الإقامة، يضيف البيان.

أما بالنسبة للمواطنين المقيمين في الخارج يتعين عليهم التقرب من الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية لتسجيل أنفسهم وفق لنفس الإجراءات.