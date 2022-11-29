شباب بلوزداد ينتزع الصدارة

اعتلى شباب بلوزداد، اليوم الثلاثاء، صدارة الرابطة المحترفة الأولى بعدما حقق فوزا ثمينا على الرائد السابق، شباب قسنطينة، في إطار مقابلات الجولة الثانية عشر.

وجاء فوز حامل اللقب في الثلاث سنوات الماضية صعبا على ملعب 20 أوت بالعاصمة، وحسمه المتألق إسلام بلخير في الدقيقة 83 بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل هدف في كل شبكة.

ورفع "أبناء العقيبة" رصيدهم إلى النقطة 25 في المرتبة الأولى وبفارق نقطتين عن الوصيف شباب قسنطينة برصيد 23 نقطة.

النتائج:

نجم مقرة - اتحاد الجزائر 1-1

شباب بلوزداد - شباب قسنطينة 2-1

جمعية الشلف - مولودية البيض 0-0

أمل الاربعاء - اتحاد خنشلة 5-1

اتحاد بسكرة - شبيبة القبائل 1-1

مولودية الجزائر - نادي بارادو 2-2

سا 18:00:

شبيبة الساورة - هلال شلغوم العيد

وفاق سطيف - مولودية وهران

--الترتيب : نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 25 9

2. شباب قسنطينة 23 11

3. اتحاد خنشلة 19 12

4. وفاق سطيف 18 10

--. مولودية الجزائر 18 10

6. اتحاد الجزائر 17 8

7. أمل الأربعاء 15 10

8. شبيبة الساورة 14 10

--. جمعية الشلف 14 12

10. مولودية وهران 13 10

--. مولودية البيض 13 12

--. نجم مقرة 13 12

13. اتحاد بسكرة 11 10

14. نادي بارادو 9 11

15. شبيبة القبائل 6 10

16.هلال شلغوم العيد 1 11.