تدشين شركة لإنتاج محركات الغسالات بسطيف

أشرف وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الثلاثاء بولاية سطيف على تدشين مؤسسة، ثمرة شراكة جزائرية- برازيلية بين مجمع "CEVITAL "والمؤسسة البرازيلية" WEG"، لصناعة المحركات الكهربائية الموجهة للغسالات (Moteurs électriques universels ) لتسويقها في السوق المحلية والتصدير.

وأفادت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أن مراسم التدشين حضرها كل من والي ولاية سطيف محمد أمين درامشي، وسفير البرازيل بالجزائر فلافيو ماريغا.

وستقوم المؤسسة المنشأة، والمسماة "WEG ALGERIA MOTORS "، بإنتاج من 1 إلى 1.2 مليون محرك كهربائي للغسالات سنويا تسمح بتلبية الطلب المحلي المعبر عنها من طرف المؤسسات الناشطة في الصناعات الكهرومنزلية، وكذا التصدير إلى الخارج لاسيما دول شمال إفريقيا والأسواق الجوارية، كما تم الإشارة إليه.

وسيسمح هذا المشروع ،المجسد باستثمار يعادل 10 مليون أورو، برفع أكثر فأكثر نسبة الإدماج في صناعة الغسالات إلى 80 بالمائة مقابل 60 بالمائة حاليا وتوفير هذا النوع من المحركات في السوق الوطنية وفق آخر المعايير في هذا المجال، كما سيسمح بتوفير 100 منصب عمل مباشر، يضيف البيان.

وتعد الشركة البرازيلية WEG رغم حداثة نشأتها من أبرز المصنعين للمحركات الكهربائية الموجهة للمجال الصناعي في العالم. كما يعد مشروعها في سطيف أول استثمار برازيلي في الجزائر.

ويندرج هذا المشروع في إطار استراتيجية الشركة للتموقع في القارة الإفريقية ولتصبح مرجعا في هذه الصناعة في هذه المنطقة.

وخلال معاينته للمصنع، أشار زغدار إلى أن هذا المشروع سيعطي نقلة جديدة للصناعات الكهرومنزلية التي تعتبر من الفروع الصناعية الأكثر نجاعة سواء من حيث الكمية، النوعية وأيضا المردودية حيث يغطي الإنتاج 83 بالمائة من الاحتياجات الوطنية وهو ما سمح بتوجيه جزء من الإنتاج نحو الأسواق الخارجية.

وأضاف بأن جهود الدولة قد سمحت بتطوير هذه الشعبة بالاعتماد على الشراكات الأجنبية ذات الخبرة في مجال التكنولوجيا بإنشاء 120 مؤسسة توفر أكثر من 30.000 منصب وبروز أقطاب صناعية خاصة بالصناعات الكهرومنزلية والإلكترونية على غرار سطيف، برج بوعريريج وسيدي بلعباس