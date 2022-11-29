أبطال إفريقيا يواصلون المشوار (فيديو)

حقق المنتخب السنغالي أول انجاز للكرة الإفريقية في كأس العالم 2022 بعدما ضمن تواجده في الدور الثاني للمنافسة.

وجاء تأهل أبطال إفريقيا إثر الفوز الثمين المحقق على حساب منتخب الإكوادور بنتيجة هدفين مقابل هدف على ملعب خليفة الدولي بالدوحة، مساء اليوم الثلاثاء.

وتقدم أسود التيرانغا عن طريق ركلة جزاء نفذها اسماعيل سار في الدقيقة 44، قبل أن يعدل كايسيدو النتيجة في الدقيقة 67 غير أن فرحة الإكوادوريين لم تدم طويلا بعد هدف القائد كوليبالي في الدقيقة 70.

ورفع ممثل القارة السمراء رصيده إلى 6 نقاط في المرتبة الثانية للمجموعة الأولى، بفارق نقطة عن المتصدر هولندا (7 نقاط) والذي تجاوز صاحب الأرض، اليوم الثلاثاء، على ملعب البيت بهدفين دون مقابل، حيث اختتم العنابي مشاركته المونديالية بدون رصيد ويغادر المنافسة رفقة نظيره الإكوادوري (المركز الثالث- 4 نقاط).

وبهذا يتجاوز المنتخب السنغالي دور المجموعات للمرة الثانية خلال تاريخ مشاركاته في كأس العالم حيث سبق له بلوغ ربع نهائي مونديال كوريا الجنوبية واليابان سنة 2002.

وتملك أربعة منتخبات إفريقية أخرى حظوظا متباينة في التأهل إلى الدور الثاني، حيث يتواجد المغرب وغانا في أحسن الظروف فيما تبقى مهمة تونس والكاميرون معقدة.