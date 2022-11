Tahar Khaoua condamné à 12 ans de prison ferme

La 6ème chambre criminelle de la cour d’Alger a condamné l’ancien ministre des relations avec e parlement Tahar Khaoua à une peine de 12 ans de prison ferme, dans une affaire liée à la corruption.

La même instance judiciaire a ordonné la confiscation de l’ensemble des biens mobilier et immobiliers, ainsi que les comptes bancaires de Tahar Khaoua, poursuivi pour des chefs d’inculpation d’abus de pouvoir pour acquisition d’indus privilèges et de richesse illicite et de blanchiment d’argent.

Le Pôle Pénal Économique et Financier du Tribunal de Sidi M’hamed avait condamné l’ancien Ministre des Relations avec le Parlement, Tahar Khaoua, à 10 ans de prison et 3 millions de dinars d’amende, avec confiscation de tous ses biens et avoirs.