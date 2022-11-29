وضع برنامج عمل شبكة البرلمانيين المهتمين بالبيئة

اجتمع أعضاء شبكة البرلمانيين المهتمين بالبيئة والمناخ بمقر المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء لتقديم اقتراحاتهم المتعلقة باعتماد مخطط عمل الشبكة.

و دار النقاش حول ضرورة استلهام مخطط عمل الشبكة من التوجيهات التي جاءت في كلمة رئيس المجلس الشعبي الوطني خلال الإطلاق الرسمي للشبكة، والتي اعتبرها الأعضاء بمثابة خارطة طريق شاملة لنقاط سيتم إثراؤها حسب الحاجة،

ولقد سمح هذا الاجتماع للمتدخلين بالتطرق إلى كل الجوانب التي تدخل في مجال عمل الشبكة، كل حسب اختصاصه، مع إعطاء الأولوية لتفعيل دور النائب في المجال التشريعي والرقابي البيئي وكذا مرافقة المواطنين في مجال حماية البيئة والمناخ،

كما اتفق أعضاء الشبكة على ضرورة تنظيم لقاءات مع الشركاء الفاعلين في مجال البيئة من أجل الدفع بعمل الشبكة وضمان تحقيقها للنتائج المرجوة، وبلوغ غايتها .

وكان لمجال الطاقات المتجددة جزء كبير من النقاش، إذ حث الأعضاء على أهمية التركيز على هذا الجانب الذي يأخذ أهمية كبرى يوما بعد يوم، لاسيما مسألة العمل بالطاقة الشمسية، وإمكانية تجسيده على مستوى مقر المجلس الشعبي الوطني،

وفي الأخير اتفق الأعضاء على إعداد برنامج عمل انطلاقا من كل المقترحات والأفكار التي تم طرحها على طاولة الاجتماع، والخروج بعد ذلك بجدول أعمال مفصل وتسطير برنامج في هذا الشأن .