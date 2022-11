Condamnation de l’ancien ministre Abdelkader Kadi

Le pôle judiciaire national financier et économique du tribunal de Sidi M’hamed à Alger a condamné ce mardi, l’ancien ministre des travaux publics Abdelkader Kadi à une peine de 12 ans de prison ferme.

Il est poursuivi, ainsi que des membres de sa famille, dans des affaires liées à la corruption.

La même instance judiciaire a, également, condamné la femme du ministre et son gendre Mohamed, à trois ans de prison ferme et ordonné la confiscation de l’ensemble des biens mobilier et immobiliers, saisis dans cette affaire.

Abdelkader Kadi est poursuivi pour des chefs d’inculpation de blanchiment d’argent, de fausses déclarations et de richesse illicite, de contravention des réglementations et de législation de change et des mouvements des capitaux depuis et vers l’étranger.