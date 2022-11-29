تجسيد 50 بالمائة من برامج مشروع "ديجيتاك" بالجزائر

تم تجسيد 50 بالمائة من مختلف برامج مشروع استحداث قدرات رقمية لضمان الجودة (ديجيتاك) بالجزائر الذي يعتبر نتاج تعاون جزائري-أوروبي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي في إطار برنامج "ايراسموس"، حسبما كشفت منسقة المشروع بالجزائر خلال لقاء نظم بجامعة قاصدي مرباح بورقلة.

وأكدت جبارة نعيمة مرفول، نائب عميد مكلفة بالعلاقات الخارجية بجامعة وهران, أن بلوغ هذه "النسبة المعتبرة" بالرغم من التأخر المسجل للمشروع بسبب تداعيات فيروس كورونا راجع للتنسيق المتواصل والجهود المبذولة لمختلف الهيئات المنخرطة في المشروع وكذا الإرادة القوية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تعميم الرقمنة وعصرنة المؤسسات الجامعية بهدف تطوير القطاع الذي تراهن عليه الدولة بشكل كبير للمساهمة في تحقيق قفزة نوعية و التنمية.

كما يهدف هذا المشروع الذي انطلق بداية مارس 2021 بوهران والذي حددت مدته بثلاث سنوات، إلى ترسيخ ثقافة التسيير العلمي "المناجمنت" وديمومتها بما يضمن الجودة في الجامعات الجزائرية مستقبلا، باستخدام وسيط رقمي يسهل جمع البيانات ومعالجتها، حيث يجمع معطيات حول سبعة مجالات كبرى وهي التكوين والتسيير والحوكمة وضمان الجودة والحياة الطلابية والهياكل والعلاقات مع القطاع الاجتماعي الاقتصادي و التعاون الدولي، مثلما أوضحت ذات المنسقة.