سيسي يدخل التاريخ من أوسع أبوابه

دخل مدرب المنتخب السنغالي، أليو سيسي، التاريخ من أوسع أبوابه بعد الانجاز المحقق، اليوم الثلاثاء، رفقة أسود التيرانغا في كأس العالم 2022.

وكان زملاء القائد خاليدو كوليبالي قد تأهلوا إلى ثمن نهائي المونديال بعد الفوز على الإكوادور بملعب خليفة الدولي (2-1).

وتجاوز السنغال دور المجموعات للمرة الثانية في تاريخه بعد ذلك المحقق قبل 20 سنة في مونديال كوريا الجنوبية واليابان، أين بلغ المنتخب آنذاك ربع النهائي.

وما يجعل سيسي بطلا قوميا في السنغال هو أنه كان لاعبا وحاملا لشارة القيادة في صفوف المنتخب خلال المونديال الآسيوي سنة 2002، وهاهو اليوم يكرر الإنجاز لكن هذه المرة كمدرب.

ومنذ استلامه مقاليد العارضة الفنية لأسود التيرانغا سنة 2015، حقق صاحب 46 سنة انجازات غير مسبوقة كان آخرها التتويج بأول لقب قاري، بلوغ نهائي كأس إفريقيا مرتين متتاليتين (2019-2022)، وقيادة المنتخب إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا و2022 بقطر.