وزيرة الثقافة تفتتح الملتقى العربي السابع للأدب الشعبي

اشرفت عشية اليوم وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي بالمكتبة الوطنية الجزائرية، على الإفتتاح الرسمي لفعاليات "الملتقى العربي السابع للأدب الشعبي" .

وأوضحت صورية مولوجي أثناء افتتاحها للملتقى إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات يندرج ضمن مسعى الجزائر للمّ شمل العرب في مختلف المجالات، وهذا ما تجلى من خلال إحتضان بلادنا مؤخرًا للدورة 31 لقمة جامعة الدول العربية.

كما عرّجت السيدة الوزيرة إلى مساهمة الفن في مختلف صوره على اعتباره شكلاً من أشكال الكفاح الثوري ضد المستعمر الفرنسي.

كما أثنت صورية مولوجي على مساهمة الشعراء العرب الذي بادلوا الجزائر حبًا بحب، إذ وبالعودة إلى ديوان الشعر العربي الحديث، سنقرأ إلى جانب القصائد الفصيحة باقة من ألمع الشعراء الشعبيين العرب الذي غنوا للثورة الجزائرية.