تفاصيل جديدة عن مصنع "فيات" بالجزائر

وقع مجمع ستيلانتيس اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على دفتر الشروط الجديد للسيارات، وكذا على اتفاقية مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ، تفعيلا للاتفاقية الإطار الموقعة في أكتوبر المنصرم لإطلاق مشروع لصناعة السيارات بالجزائر لعلامة "فيات" الايطالية، التابعة للمجمع.

و تم توقيع الاتفاقية من طرف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، و ممثل مجمع "ستيلانتيس"، بوطهرة حكيم، بحضور وزير الصناعة، احمد زغدار، و الرئيس التنفيذي للعمليات لافريقيا و الشرق الأوسط بالمجمع، سمير شرفان. و حسب بيان مشترك لوزارة الصناعة و مجمع ستيلانتيس، فان هذه الاتفاقية تأتي في أعقاب صدور المرسوم رقم 22-384 المؤرخ 17 نوفمبر الذي يحدد شروط وإجراءات مزاولة نشاط صناعة المركبات في الجزائر.

و كان المجمع قد وقع في 13 أكتوبر الماضي مع وزارة الصناعة على اتفاقية-اطار تنص على تطوير نشاطات صناعية للسيارات و خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار لشركة "فيات"، إحدى العلامات التجارية لمجمع "ستيلانتس"، بالإضافة إلى تطوير شعبة السيارات في الجزائر. و تترجم الاتفاقية الموقعة اليوم بمقر وكالة ترقية الاستثمار، يضيف البيان، "حسن سير العمل الذي أدى إلى تحقيق مرحلة مهمة في حياة هذا المشروع، الذي يجسد تم يز العلاقات الثنائية، تلبية لرغبتي رئيسي الدولتين، السيد عبد المجيد تبون والسيد سيرجيو ماتاريلا".

وبالمناسبة، سجل السيد زغدار التزام مجموعة ستيلانتيس بمشروع فيات الذي يمثل فرصة لتطوير وتنويع شعبة السيارات في الجزائر. وقال السيد شرفان: "نحن نتقدم بشغف وصرامة، ونريد أن نقدم للمستهلكين الجزائريين حلول تنقل حديثة ومستدامة وبأسعار معقولة". للإشارة، سينجز مصنع السيارات "فيات " في بلدية طفراوي بولاية وهران، على وعاء عقاري مساحته 40 هكتارا، وآخر مجاور ب80 هكتارا يخصص لتوطين الموردين المحليين وشركات المناولة قصد تطوير نظام بيئي حقيقي من خلال مخطط إندماج محلي، ضمن خطة تهدف إلى زيادة مهارات الجهات الفاعلة الموجودة في الجزائر، وإيجاد فاعلين جدد من أجل تحقيق معدلات الاندماج المطلوبة في دفتر الشروط وما بعدها. وستبلغ الطاقة الإنتاجية الأولية للمصنع 60 ألف سيارة سنويا اعتبارا من العام الأول، وستصل إلى 90 ألف مركبة سنويا، حسب البيان.

و في خطتها الاستراتيجية 2030، أعلنت ستيلانتيس عن طموحها للوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ مليون سيارة سنويا بحلول عام 2030 في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، وبالتالي تحقيق استقلالية صناعية بنسبة 70 بالمئة. و تماشيا مع الخطة الاستراتيجية الإقليمية، يعتمد مشروع العلامة التجارية فيات في الجزائر على ثلاث ركائز متكاملة و هي تطوير نسيج من الموردين ذوي الأداء العالي و المساهمة في إنشاء دورات تدريبية عليا ومهنية لصناعة السيارات وإنتاج وتسويق وتصدير المركبات وفقا للمعايير العالمية.