Benabderrahmane reçoit Lord Richard Risby

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a reçu mardi à Alger, Lord Richard Risby, envoyé spécial du Premier ministre du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, chargé de la promotion du partenariat économique avec l'Algérie, qui effectue une visite de travail en Algérie, indique un communiqué des services du Premier ministre.

"La rencontre a été l'occasion d'examiner l'état et les perspectives des relations bilatérales et les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays, notamment à travers la réactivation des mécanismes de coopération bilatérale et des cadres de l'action commune pour le développement et la diversification du partenariat algéro-britannique", précise le communiqué.