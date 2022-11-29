يوم دام في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، عن استشهاد شاب بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال في قرية المغير شمال شرق رام الله (وسط)، ليضاف هذا الشهيد إلى أربعة سبقوه في ذات اليوم.

وقال شهود إن قوة إسرائيلية اقتحمت قرية المغير، ما تسبب في اندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وعاشت الضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء، صدمة وحالة من الغضب إثر اعدام قوات الاحتلال ثلاثة شبان بشكل مباشر، مفيد إخليل في الخليل، وظافر وجواد الريماوي، وهما شقيقان، من بلدة بيت ريما شمال رام الله، فيما استشهد آخر إثر تنفيذه عملية دهس استهدفت مُستَوطِنة.