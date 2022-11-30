أسعار النفط في منحى تصاعدي

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية، ولا تزال مخاوف تباطؤ الطلب العالمي على الخام تهدد أسواق الطاقة.

وحسب بيانات موقع "بلومبرغ" فإنه بحلول الساعة 06:41 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.74 بالمائة إلى 78.78 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.13 بالمائة إلى 83.97 دولار للبرميل. وأظهر تقرير لمعهد البترول الأمريكي، أمس الثلاثاء انخفاض مخزونات النفط 7.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 من نوفمبر الجاري، بينما ارتفعت مخزونات البنزين 2.8 مليون برميل.

وتنتظر الأسواق صدور البيانات الرسمية من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بتراجع مخزونات الخام 3.2 مليون برميل.