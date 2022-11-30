إسعاف ستة مختنقين بالغاز في قسنطينة

أنقذت مصالح الحماية المدنية لولاية قسنطينة مساء أمس الثلاثاء ستة مختنقين بالغاز بحي زواغي سليمان من موت محقق.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال لذات المصالح في بيان، بأن إسعافات الوحدة الثانوية سيساوي سليمان والمركز المتقدم منصف عبد الرحمن ببلدية قسنطينة، تدخلت مساء هذا الثلاثاء بحي زواغي سليمان، لأجل إسعاف ستة مختنقين من الجنسين بالغاز، تتراوح أعمارهم بين سنتين و42 سنة. الضحايا الستة وجدوا في حالة اختناق جراء استنشاقهم لغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بمنزلهم حيث تم إسعافهم بعين المكان وفحصهم من قبل طبيب الحماية المدنية وهم في حالة مستقرة ثم تحويلهم إلى المستشفى الجامعي لمدينة قسنطينة.