هذه الطرق مغلقة أمام حركة المرور

نبه مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحته "طريقي" اليوم الثلاثاء، إلى وجود بعض الطرق الوطنية والولائية المغلقة أمام حركة المرور ولا سيما تلك الواقعة بالمرتفعات الجبلية بفعل تراكم الثلوج أو سقوط الحجارة بسبب انجراف التربة.

وأوضحت مصالح الدرك الوطني بأن الطريقين الوطنيين رقم 33 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، مغلق في وجه حركة المرور على مستوى مرتفعات تيكجدة ببلدية الأسنام بسبب تراكم الثلوج. ورقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو وبالضبط على مستوى فج تيروردة ببلدية إفرحونان، مغلق أيضا بسبب تراكم الثلوج.

كما أن الطريق الولائي رقم 128 الرابط بين ذراع بن خدة وبوغني بولاية تيزي وزو، مغلق هو الآخر على مستوى الجسر الأسود ببلدية تيرمتين بفعل انجراف التربة.