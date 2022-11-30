الطبقة السياسية.. تتريث وتترقب

تباينت قراءات ومواقف الأحزاب والفاعلين السياسيين لبرقية وكالة الأنباء التي أشادت بأداء وحصيلة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تحدثت عن إنجازات و"معجزة تحققت في 2019 ومفاجآت تنتظر الجزائريين سنة 2023"، بين أغلبية فضلت الصمت وعدم التعليق، بحجة التريث وعدم إصدار أحكام مسبقة، وأقلية قدمت وجهة نظرها في محتوى الموضوع.

انطلاقا من مضمون البرقية، رصدت "الخبر" آراء ومواقف بعض الأحزاب الفاعلة في المشهد السياسي، وفي مقدمتها حركة مجتمع السلم المعارضة، التي فضلت التعبير عن موقفها بعدم إبداء أي موقف، مستعملة أسلوبا مستعارا من عالم الدبلوماسية، وهو التريث وعدم التسرع في التعليق حتى تتضح الأمور أكثر وتظهر عناصر جديدة تلزمهم باتخاذ موقف.

وفي هذا الصدد، قال الأمين الوطني المكلف بالاتصال، ناصر حمدادوش، في اتصال مع "الخبر"، أمس، إنهم في الحركة "لا ندري ما هي خلفيات هذه البرقية ولذلك من الأفضل عدم التعليق على الموضوع"، في تصريح مقتضب يبين تفادي قيادة الحزب التورط بتعليق قد يتبين لاحقا أنه خارج النص، أو يظهر عدم موافقة ضمنية على محتواها.

وفي نفس الاتجاه صب موقف جبهة القوى الاشتراكية المعارضة، التي فضلت عدم تقديم قراءات ولا إبداء مواقف تجاه البرقية، باستثناء قولها "إننا لا نملك أي معطيات واضحة حول نوايا السلطة تجاه الوضعية السياسية الراهنة وحول إرادتها تجاه انفتاح سياسي حقيقي".

وتبرر الجبهة، حسب تصريح الأمين الوطني المكلف بالاتصال، وليد زنابي، لـ"الخبر"، "لذا ننتظر اتضاح المشهد لإبداء موقفنا بخصوص خطواتها الحالية ويكون ذلك ضمن الأطر السياسية المتعارف عليها".

أما حزب جبهة التحرير الوطني، فله رأي في البرقية، ويعتبرها بمثابة عملية اتصالية مؤسساتية قامت بها وكالة الأنباء الرسمية، وتعد تقليدا سياسيا يتكرس في عهد الرئيس تبون، هدفه تقييم سياساته وقراراته في كل فترة، مثلما هو معمول به في الكثير من الدول.

وبالنسبة لقراءتها للمضمون، ترى "الجبهة" على لسان الأمين العام، أبو الفضل بعجي، أنه شيء طبيعي يجري في كل الديمقراطيات ومن المفروض أن يتم سنويا، وهو شبيه بالحصيلة التي تقوم به الحكومات بمرور 100 يوم عن حكمها، خصوصا وأن هناك إنجازات يجب إبرازها كتسيير ملفات الطاقة والقدرة الشرائية والأمن الغذائي وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية وفي احتياطي الصرف، وغيرها، بالرغم من الظروف الصحية الصعبة وآثارها الاجتماعية والمالية.

من جهته، يقدم حزب جيل جديد لرئيسه جيلال سفيان، رأيه في البرقية، ويعتبرها مؤشرا واضحا على رغبة الرئيس في الذهاب إلى عهدة ثانية، مشيرا على لسان أمينه الأول، حبيب براهمية، إلى أن الترشح لعهدة ثانية يبقى حقا من حقوق الرئيس دستوريا.

وذكر براهمية في اتصال مع "الخبر"، أمس، أن محتوى البرقية مقبول ومن الطبيعي نشرها من قبل وكالة الأنباء الرسمية وبأسلوب ايجابي، لكن ما يجب أن يكون هو تقديم حصيلة عميقة ومناقشتها بموضوعية على مستوى حزبي والمجتمع المدني، خصوصا وأن الجزائر بدت نشطة على الصعيد الدولي والاقتصادي مؤخرا، في حين لا نزال ننتظر على صعيد الحريات والانفتاح على المعارضة أكثر والقوانين المنظرة منذ بداية السنة.

هذا كله، في نظر المسؤول الحزبي، يجب أن يظهر أيضا في التقييم على مستوى نقاش حزبي وإعلامي ومع المجتمع المدني، وليس فقط عبر برقية لوكالة الأنباء، التي "تقوم بمهمتها في الاتصال المؤسساتي".

ويضيف براهمية أن رئيس الجمهورية يمارس وظيفته ومهامه منذ ثلاث سنوات، وفي ظرف يمتاز بأزمات صحية ومالية وحرائق وغيرها، وبالتالي فإن تقييمه بشكل موضوعي يجب أن يشارك فيه الجميع، وليس فقط عن طريق برقية مقتضبة، داعيا إلى فتح المجال السياسي والإعلامي أكثر للقيام بإجراء تقييم لقرارات السلطات بطريقة موضوعية وهادئة.