الدبيبة يؤكد جاهزية حكومته لإجراء الانتخابات

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية بليبيا، عبد الحميد الدبيبة، جاهزية حكومته لإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية في البلاد، مطالبا بضغط محلي ودولي لاستكمال القوانين المنظمة للانتخابات.

وقال الدبيبة في كلمة متلفزة خلال مؤتمر حول "المجتمع المدني نحو الانتخابات" إن الحكومة والمفوضية جاهزتان لإجراء الانتخابات في الجوانب اللوجستية والفنية.

وأشاد المسؤول الليبي بالمحاكاة الانتخابية التي أجرتها وزارة الداخلية وتنسيقها الفني مع المفوضية العليا للانتخابات، التي تؤكد جاهزية الحكومة والمفوضية مشددا على ضرورة الضغط المحلي والدولي لاستكمال القوانين السليمة المتعلقة بالانتخابات لتحقيق مطلب الليبيين، وهو إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية والمضي نحو ترتيب سياسي يرتضيه الشعب الليبي على حد تعبيره.

كما دعا أيضا الطبقة السياسية المهيمنة على المشهد في العشر سنوات الماضية بعدم الاستهانة بالشعب الليبي وعدم التقليل من شأنه، مشيرا إلى أن لا مرحلة انتقالية أخرى، كما أن الحكومة الحالية هي آخر حكومة قبل الانتخابات.

وكان الدبيبة قد أكد في وقت سابق انحياز حكومته للشعب الليبي للوصول إلى الانتخابات بشكل فعلي وليس مجرد وهم مشددا على أنه لن يسمح بوجود مراحل انتقالية أخرى في ليبيا.