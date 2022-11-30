هذا هو موعد استلام المنطقة الصناعية "بلارة "

قال مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء عبد اللطيف بودربالة، أنه يرتقب أن يتم قبل نهاية الثلاثي الأول من عام 2023 استلام المنطقة الصناعية " بلارة" الواقعة ببلدية الميلية (60 كلم شرق جيجل).

وأوضح ذات المتحدث لوكالة الأنباء الجزائرية أنّ "السلطات الولائية تعكف على استكمال أشغال تهيئة المنطقة الصناعية بأكملها والتي تتربع على مساحة 523 هكتارا وتحضيرها لاستقطاب مشاريع استثمارية تسمح بإعطاء إضافة اقتصادية كما هو الحال بالنسبة للشركة الجزائرية-القطرية للصلب ".

وأفاد المتحدث ذاته أنه تم تخصيص غلاف مالي يقدر بثلاثة مليارات دج لتهيئة هذه المنطقة الصناعية سيتم تسخيرها لإنجاز أشغال التهيئة وإنجاز مختلف الشبكات وذلك بهدف استقطاب مختلف المشاريع الاستثمارية.

من جهته، صرح مدير الصناعة لولاية جيجل، محمد الأمين بوشمال، أن " المنطقة الصناعية ببلارة تحتوي على إجمالي 233 وعاء عقاريا مخصصا للاستثمار تم منح 110 منها، فيما يبقى 123 وعاءً معروضًا على المستثمرين ".

وأضاف أنّه " من شأن استلام كلي لهذه المنطقة أن يسهم في توسيع الاستثمارات بولاية جيجل، كما سيعطي دفعًا اقتصاديًا، ويمكّن من توفير مناصب الشغل وخلق الثروة".