تعليمة جديدة لناقلي البضائع

وجهت، مصالح الدرك الوطني، تعليمة للناقلين الذين يمتلكون مركبات لنقل البضائع للحساب الخاص. بما فيها المركبات التي يقل وزنها الإجمالي مع الحمولة 5 أطنان.

وفي بيان مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني "طريقي"، إلى أن أصحاب مركبات نقل البضائع المعنية مجبرون على حيازة رخصة السير.

وهذا تبعا للمرسوم التنفيذي رقم 17-331 المؤرخ في 15 نوفمبر 2017 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 20 ديسمبر 2004. والمحدد لشروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرق، ووفقا لأحكام المادة 51 المعدلة منه.

وقدمت ذات المصالح مثالا حول نوعية المركبات التي يشترط فيها رخصة السير:

- Renault Master .

- Hyundai H100.

- Peugeot Partner.

- Camion JAC .

- Peugeot Boxer .

- Toyota Hilux.

- fiat ducato.