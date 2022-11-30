إيداع مضارب الحبس بسطيف

أصدرت محكمة سطيف أمرا بإيداع شخص رهن الحبس المؤقت عن طريق إجراء المثول الفوري في قضية "مضاربة غير مشروعة في مواد غذائية ذات الاستهلاك الواسع"، حسبما جاء اليوم الأربعاء في بيان لوكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة.

وأوضح البيان أن المتهم (آ.ر.م) توبع بجنحة "المضاربة غير المشروعة عن طريق تخزين وإخفاء سلع يهدف إلى إحداث ندرة في السوق وجنحة الوضع للبيع لمواد فاسدة صالحة للاستهلاك البشري وذلك عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية".

واستنادا لذات الوثيقة، فإن العملية تندرج في إطار مواصلة مكافحة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، مشيرة إلى أن القضية قد تم تأجيلها إلى جلسة 6 ديسمبر المقبل.

وذكر نفس المصدر بأن "قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 15/21 الصادر في 28 ديسمبر 2021 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة".