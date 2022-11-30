قضية قرى التسلية والترفيه أمام العدالة

أمر قاضي التحقيق لدى القطب الاقتصادي والمالي المختص بمحكمة سيدي امحمد، بإيداع أربعة أشخاص الحبس المؤقت كلهم إطارات سابقة بالوكالة الوطنية للشباب والترفيه التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

كما تم وضع 40 شخصا تحت الرقابة القضائية من بينهم متعاملين ابرموا صفقات مع الوكالة، واستفاد 40 آخرين من الإفراج المؤقت والإفراج المطلق للبعض منهم مع الاحتفاظ بهم كشهود.

وعالجت العدالة في هذه القضية ابرام صفقات مع الوكالة بين سنتي 2014 و2015 أين تم هدر حسب تحقيقات الضبطية القضائية 630 مليار في قرى الترفيه والمخيمات الصيفية عبر تضخيم الفواتير.