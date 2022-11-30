العاصمة: تفكيك شبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالبشر

تمكنت شرطة الجزائر العاصمة ممثلة في المقاطعة الثانية للشرطة القضائية باب الزوار من تفكيك شبكات إجرامية منظمة تنشط بالهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر عبر الساحل الشرقي للعاصمة.

وتمكنت مصالح أمن المقاطعة الثانية للشرطة القضائية باب الزوار بأمن ولاية الجزائر، من إيقاف (57) شخصا من بينهم رعايا أجانب من مختلف الجنسيات تتراوح أعمارهم بين 20 و35 سنة.

العملية وفق بيان لشرطة العاصمة، تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا وأسفرت عن حجز وضبط (03) قوارب نزهة بها محركات قوة (40) حصان بخاري، (240) مليون سنتيم من العملة الوطنية، شاحنتين وسيارة نفعية.

وبعد إتمام جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم عن قضية تكوين جمعية أشرار، تهريب البشر، تخطيط، تسهيل، تدبير، تنظيم الهجرة السرية عن طريق البحر مقابل منفعة مالية، تعريض حياة الأشخاص للخطر.