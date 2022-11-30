الجزائر تحتضن أول مؤتمر إفريقي للمؤسسات الناشئة

تحتضن الجزائر أول مؤتمر إفريقي للمؤسسات الناشئة في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر المقبل. وحسب بيان لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، يشارك في هذا المؤتمر الذي يحتضنه المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، وزراء الدول الإفريقية وممثلي الهيئات الدولية والقارية التي تعنى بتطوير مجال المؤسسات الناشئة والابتكار وخبراء وفاعلين في النظام البيئي الإفريقي.

ويهدف هذا المؤتمر الأول من نوعه في القارة إلى "توحيد الجهود الحكومية الرامية لتعزيز دور المؤسسات الناشئة في إفريقيا وتكريس مساهمتها في التنمية الاقتصادية سواء من خلال تبادل الخبرات بين الدول حول السياسات العامة الموضوعة في هذا الصدد أو بتسهيل انتشار المؤسسات الناشئة للولوج إلى مصادر تمويل إقليمية والاستثمار أكثر فأكثر داخل الفضاء الإفريقي".

وسيتخلل المؤتمر الإفريقي اجتماعا للوزراء الأفارقة ذوي الصلة بمجال الابتكار والمؤسسات الناشئة، كما يسعى هذا الاجتماع الوزاري لاعتماد إعلان سيكون بمثابة خارطة طريق بالنسبة للدول الإفريقية المشاركة، كما سيؤسس لديناميكية تعاون بين النظم البيئية للابتكار داخل القارة السمراء.

وسيتم أيضا في إطار المؤتمر الإفريقي، تنظيم معرض للمؤسسات الناشئة من مختلف الدول الإفريقية، وجلسات موضوعاتية من تنشيط خبراء دوليين حول عدد من المسائل المتعلقة بالإشكالات التي تواجه الشباب الإفريقي المبتكر والإمكانات التي تتوفر عليها القارة في المجال الرقمي ومستقبل ريادة الأعمال في إفريقيا.