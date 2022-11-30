غليزان: توقيف ثلاثة أشخاص بحوزتهم مخدرات

تمكنت فرقة البحت والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من توقيف ثلاثة أشخاص وحجز ثماني صفائح من المخدرات، وهذا على إثر نصب نقطة مراقبة أمنية على مستوى المدخل الشمالي للمدينة، أفضت إلى توقيف سيارة أجرة قادمة من إحدى الولايات المجاورة.

وبعد تفتيش المركبة تم ضبط بحوزة أحد ركابها على ثماني صفائح من المخدرات، كان يخبئها بإحكام داخل حزام شد البطن الذي كان يرتديه.

وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم تمديد الاختصاص إلى إحدى الولايات المجاورة أين تم توقيف شريكيه في العملية.

وقد أنجز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم، وتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان عن قضية تكوين جمعية أشرار، وتخزين وحيازة ونقل وتسليم المخدرات لغرض البيع، والمشاركة ضمن جماعة إجرامية منظمة.