100 مليار دينار قيمة البرنامج التكميلي لولاية تيسمسيلت

خلص اجتماع الحكومة المنعقد، اليوم الأربعاء، بتيسمسيلت، إلى تخصيص 100 مليار دينار لإنجاز البرنامج التكميلي الذي أمر به رئيس الجمهورية لفائدة ساكنة ولاية تيسمسيلت.

وكشف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، عن تخصيص الحكومة لغلاف مالي قوامه 100 مليار دينار، لتغطية 90 مشروعا تنمويا، نال منها قطاعات الأشغال العمومية والري والبني القاعدية حصة الأسد.

إلى ذلك استفادت قطاعات الفلاحة والتنمية الريفية والسياحة والثقافة والتربية والتعليم العالي والداخلية من أغلفة مالية لتجسيد مشاريعها القطاعية، على أن تستكمل ضمن البرنامج التكميلي في غضون 36 شهرا.

كما استفادت الولاية من مشروع إقامة مقر مجمع إداري مجهز بكل الخدمات والمرافق الإدارية.