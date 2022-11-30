توقيف داعمين للإرهاب وحجز مخدرات وأسلحة

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 نوفمبر 2022، عديد العمليات أسفرت عن توقيف تسعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء، بأنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، (62) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (03) قناطير و(55) كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما ضبطت (116940) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (312) شخصا وضبطت مسدسا (01) رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة و(29) مركبة و(264) مولدا كهربائيا و(111) مطرقة ضغط وجهاز (01) كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (21) شخصا وضبط (04) بنادق صيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ (92) طنا وكذا (26941) علبة من مادة التبغ و(28099) وحدة من مختلف المشـروبـات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وفي سياق متصل، أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقـدر بـ (24065) لتر بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف وتمنراست، فيما تم توقيف (178) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.