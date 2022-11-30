جثمان العميد المتقاعد محمد بتشين يوارى الثرى بقسنطينة

ووري الثرى بعد ظهر اليوم الأربعاء بمقبرة الشهداء بقسنطينة جثمان العميد المتقاعد محمد بتشين الذي توفي أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 88 سنة.

وحضر مراسم تشييع الجنازة رئيس ديوان وزارة المجاهدين حميد بوشاف والرئيس الأسبق المجاهد اليامين زروال والسلطات المدنية والعسكرية إلى جانب مجاهدين والأسرة ورفقاء الفقيد.

وفي كلمة تأبينية أبرز بوشارف مناقب ومآثر المجاهد الفقيد الذي كان "وطنيا صادقا التحق بصفوف الثورة شابا شجاعا مقداما خادما بإخلاص الوطن بعد الاستقلال ومناضلا فذا لم يتوان عن خدمة الوطن والدولة بتفان وإخلاص".

وكان رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون قد تقدم أمس الثلاثاء بتعازيه الخالصة إلى أسرة الفقيد متضرعا إلى الله العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

ومن جهتهم تقدم كل من رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي وقائد الأركان للجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنڤريحة بتعازيهم إلى أسرة الفقيد.