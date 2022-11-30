باتنة: إصابة 13 شخصا في اصطدام بين شاحنة وحافلة

أصيب ثلاثة عشر شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في اصطدام بين حافلة وشاحنة منتصف نهار اليوم الأربعاء بمدخل حملة 2 في مدينة باتنة.

وأفادت المديرية المحلية للحماية المدنية في بيان لها، بأن إسعافات تدخلت منتصف نهارهذا الأربعاء من أجل حادث اصطدام بين شاحنة وحافلة تابعة للمؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري تعمل على خط حي الاخضرار - القطب الحضري حملة 3، وبالتحديد على مستوى الطريق الوطني رقم 77 بمدخل حملة 2.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث خلف إصابة ثلاثة عشر شخصا تتراوح أعمارهم بين 20 و73 سنة بجروح متفاوتة الخطورة، حيث تم إسعافهم بعين المكان قبل تحويلهم إلى المستشفى الجامعي لمدينة باتنة.