Une rallonge budgétaire de 100 milliards de dinars pour Tissemsilt

La réunion du gouvernement consacrée au programme de développement de la wilaya de Tissesmilt a consacré une rallonge financière de 100 milliards de dinars pour le plan de développement complémentaire, ordonné par le président de la République au profit des habitants de la wilaya.

Le premier ministre Aymen Benabderrahmane a révélé qu’une enveloppe financière de 100 milliards de dinars a été consacrée pour financer 90 projets de développement, dont la part du lion est revenue aux secteurs des travaux publics et aux infrastructures.

Pour leur part, les secteurs de l’agriculture, du développement rural, du tourisme, de la culture, de l’Education, de l’enseignement supérieur et de l’intérieur ont bénéficié de budgets permettant de réaliser des projets sectoriels, qui seront achevés au bout de 36 mois.

La wilaya a, aussi, bénéficié de la réalisation d’un siège d’un groupement administratif, comptant plusieurs structures administratives et offrant plusieurs prestations.