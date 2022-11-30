الصندوق الوطني الفلاحي يعتزم الاستثمار في هذا القطاع

يعتزم الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي الاستثمار في القطاع الصناعي وتقديم منتجات تأمينية تتناسب مع نشاطاته، حسبما ذكره اليوم الأربعاء بتلمسان المدير العام للصندوق شريف بن حبيلس.

وخلال تدخله في لقاء موسوم بـ"الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي في قلب تسيير المخاطر"، أشار بن حبيلس إلى أن الصندوق يعتزم الاستثمار في الوسط الصناعي وتقديم منتجات تأمينية تتلاءم مع نشاطاته لتشكيل حلقة وصل بين القطاعين الصناعي والفلاحي ويطمح لكي يكون فاعلا مهما في الاقتصاد الوطني.

وسلط ذات المسؤول الضوء، أمام جمع من ممثلي القطاع الفلاحي والمتعاملين الصناعيين والاقتصاديين المحليين، على التأثير الهام للتأمينات على الاقتصاد الوطني من حيث الحفاظ على الممتلكات ولاسيما الخاصة بالدولة وضمان حد أدنى من الدخل للمنخرطين.

كما أكد شريف بن حبيلس على ضرورة الاختيار الجيد لأي مؤسسة لشركة التأمين الخاصة بها مع الأخذ بعين الاعتبار العديد من المعايير بما في ذلك الملائمة والقدرة على التعويض ورقم الأعمال.

وأبرز المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أن "الاختيار الجيد لشركة التأمين هو فعل تسييري لصاحب المؤسسة. ونريد مرافقة أصحاب المؤسسات وأن نكون شريكا موثوقا به".

وشهد هذا اللقاء المنظم بمقر المجلس الشعبي الولائي والذي سبقته لقاءات أخرى عبر الوطن، تقديم إطارات الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي شروحات حول المنتجات المقترحة على مختلف الزبائن، مع التأكيد على المزايا المتاحة لهم.