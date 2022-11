La dépouille du général à la retraite Mohamed Betchine, décédé hier à l’âge de 88ans, a été inhumée ce mercredi, au cimetière des martyrs à Constantine.

Le chef du cabinet du ministère des moudjahiddine et des ayants droits, Hamid Bouchef, l’ex président Liamine Zeroual ainsi que les autorités civiles et militaires, des moudjahiddine ainsi que les proches et compagnons du défunt ont assisté à l’enterrement.