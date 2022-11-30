الرابطة الأولى: تحديد تاريخ نهاية مرحلة الذهاب

تختم مرحلة الذهاب للرابطة الأولى موبيليس لكرة القدم، يوم 24 ديسمبر، بإجراء الجولة الـ15 والأخيرة للمنافسة، حسبما كشفت عنه اليوم الأربعاء، رابطة كرة القدم المحترفة عبر موقعها الرسمي.

وبرمجت الرابطة الجولتين 13 و14 يومي 7 و11 ديسمبر على التوالي، حسب نفس المصدر.

أما فيما يتعلق بمباريات تسوية الرزنامة، فقد برمجت الرابطة يوم الثلاثاء 20 ديسمبر ثلاث مقابلات : شباب بلوزداد - اتحاد بسكرة (الجولة السابعة)، مولودية الجزائر - اتحاد الجزائر (الجولة الثامنة) ومولودية وهران - شبيبة القبائل (الجولة الثامنة), بينما تجرى يوم الأربعاء 28 ديسمبر مباراتان: أمل الأربعاء - شباب بلوزداد (الجولة الثامنة) واتحاد بسكرة - اتحاد الجزائر (الجولة العاشرة).

وسيجرى آخر لقاء لمرحلة الذهاب يوم 1 يناير وسيجمع اتحاد الجزائر وأمل الأربعاء ضمن تسوية رزنامة الجولة الـ11.

وجاء في بيان الرابطة: ''وتم ترسيم التواريخ من قبل المكتب الفدرالي مع الاخذ بعين الاعتبار برنامج تربصات المنتخب الوطني المحلي''.