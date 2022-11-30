تربص جديد لأشبال بوقرة

يخوض المنتخب الجزائري للاعبين المحليين لكرة القدم، تربصا تحضيريا من 11 إلى 17 ديسمبر بالجزائر العاصمة، تحسبا لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أنه سيتم إجراء مباراة أو مباراتين وديتين ضد منافسين سيتم الإعلان عنهما لاحقا.

وكان لاعبو الناخب الوطني مجيد بوقرة قد أجروا في شهر نوفمبر تربصا دام أسبوعين بالإمارات العربية المتحدة تخللته ثلاث مباريات ودية أمام سوريا (1-0)، سيرا ليون (3-0) والكويت (هزيمة: 1-0).

خلال نهائيات الكأس القارية للمحليين، مطلع السنة المقبلة، سيلعب المنتخب الجزائري بملعب براقي (الجزائر العاصمة)، ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات ليبيا، إثيوبيا وموزمبيق.