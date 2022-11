L’Argentine et la Pologne qualifiées aux 8èmes de finale

L’Argentine et la Pologne se sont qualifiées ce mercredi pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 au terme de la 3e et dernière journée du groupe C. Le Mexique et l’Arabie saoudite sont donc éliminés.

L’Argentine a, enfin, répondu aux attentes ce mercredi soir. Face à la Pologne, l'Albiceleste s'est brillamment imposée (2-0) après des buts de Mac Allister et Alvarez. Grâce à ce succès, les coéquipiers de Lionel Messi se qualifient pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde où ils affronteront l'Australie. Malgré la défaite, Robert Lewandowski et ses partenaires verront le prochain tour face à l'équipe de France.

Pour sa part, le Mexique s’est imposé contre l’Arabie saoudite (2-1), ce mercredi 30 novembre, pour la troisième et dernière journée du groupe C. Un résultat néanmoins insuffisant pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Les Mexicains terminent troisièmes, derrière la Pologne qui profite d’une meilleure différence de buts.