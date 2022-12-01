أسعار النفط تتراجع

تراجعت أسعار النفط الخام خلال تعاملات اليوم الخميس، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الطلب قبيل اجتماع تحالف أوبك+ يوم الأحد المقبل.

وحدت إجراءات تخفيف قيود مواجهة كورونا في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، من انخفاض الأسعار. وبحلول الساعة 07:44 بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير المقبل بنحو 0.36 بالمائة، إلى 86.66 دولارًا للبرميل.

كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم جانفي القادم بنسبة 0.38 بالمائة، إلى 80.24 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها أمس الأربعاء على ارتفاع بنحو 3 بالمائة، لكنها سجلت خسائر شهرية قوية. وخلال الشهر المنصرم سجلت أسعار خامي برنت وغرب تكساس خسائر بنحو 12.4 بالمائة و6.9 بالمائة على التوالي.

وقال محللو أبحاث إيه إن زد في مذكرة اليوم الخميس: "السوق لا تزال غير متأكدة بشأن قرار أوبك+، إذ يتوقع البعض خفضا بينما يشير آخرون إلى احتمال ترجيح تمديد الاتفاق الحالي". وأضاف المحللون أن السوق تستعد أيضًا لتأثير العقوبات الأوروبية على النفط الروسي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.