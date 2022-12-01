"تويتر" تشرع في حذف الحسابات المزيفة

قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، ومالك منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الشبكة الاجتماعية بدأت في حظر الحسابات المزيفة.

ونشر ماسك تغريدة على صفحته الخاصة على المنصة قال فيها: إن "الشبكة بدأت بحذف الكثير من الحسابات المزيفة لذلك سيلاحظ انخفاض في أعداد المتابعين".

وكان ماسك قد صرح في وقت سابق إن هذه العملية ستتم وأن الشبكة قررت تأجيل استئناف مبيعات اشتراكات التحقق إلى أن تقتنع إدارة المنصة عبر الأنترنت بإمكانية منع المستخدمين من انتحال صفة الآخرين. يذكر أنه في نهاية أكتوبر، قام ماسك بشراء المنصة بصفقة وصلت لـ 44 مليار دولار للاستحواذ على تويتر.

ووعد بتحرير السياسة التحريرية للشبكة الاجتماعية، التي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب الرقابة الشديدة، وإنشاء مجلس لضبط المحتوى.

كما حذر ماسك من أن الشبكة الاجتماعية ستفعل الكثير من الأشياء الغبية" في المستقبل القريب. تعتزم الشركة الاحتفاظ بما يصلح وتغيير ما لا يعمل".