انتشار مخيف للأنفلونزا الموسمية والذروة في هذا الشهر

بعد تسجيل هدنة مؤقتة مع انتشار الأمراض المتنقلة بين المواطنين وتراجع ضراوة فيروس كورونا بسلالته المتحورة "أوميكرون"، ها هي الأنفلونزا الموسمية تضرب بقوة مع بداية فصل الخريف وتنتشر بين المواطنين بشكل رهيب، ما دفع خبراء الصحة إلى دق ناقوس الخطر ودعوة المواطنين للإقبال على التلقيح تفاديا لحدوث أي سيناريو آخر قد يعيدنا إلى نقطة الصفر.

يرى المختص في الأمراض المتنقلة، الدكتور محمد يوسفي، أن شهر ديسمبر يعد ذروة انتشار الأنفلونزا الموسمية التي يتواصل انتشارها حتى نهاية مارس من السنة القادمة، ملفتا إلى أن "الوضع متحكم فيه حاليا نظرا لقلة الحالات الخطيرة التي تستدعي الخضوع للعلاج داخل المستشفى".

وتابع الدكتور يوسفي: "هذه الحالات الخطيرة تجرنا للحديث عن التلقيح الذي انطلقت حملته منذ 15 أكتوبر الماضي"، داعيا المسنين والنساء الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة ومهنيي قطاع الصحة وباقي العمال الذين يحتكون مباشرة مع المواطنين كعمال البريد وأفراد الحماية المدنية والأمن للتقدم إلى المستشفيات والمستوصفات الجوارية لأخذ التلقيح".

وفي تعليقه على عدم ارتداء أغلب المواطنين الكمامات وعدم احترام إجراءات الوقاية، قال محدثنا: "هذا يرجع لثقافة المجتمع، لقد مررنا بتجربة كورونا والجميع صار يعلم كيف يتفادى الإصابة بالعدوى، لهذا أطلب من المواطنين وبالخصوص الذين أصيبوا بالفيروس أن يرتدوا الكمامات وأن يحاولوا قدر المستطاع عزل أنفسهم وتفادي التواجد في الأماكن العمومية حتى ولو تطلب ذلك الغياب عن العمل".

أما عن "المواطنين الذين لم تمسهم العدوى بعد فلابد أن يأخذوا التلقيح، بالخصوص المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة والنساء الحوامل"، يضيف الدكتور يوسفي.

وحذر المختص من غزو المواطنين للصيدليات من أجل اقتناء الأدوية والمضادات الحيوية بشكل عشوائي، ما من شأنه خلق ندرة في بعض الأدوية مثلما كان عليه الوضع سائدا أثناء انتشار كوفيد-19، كما من شأنه التأثير على صحة المواطنين لأن بعض المضادات الحيوية لا يمكن تناولها من دون استشارة الطبيب.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد الشيخ، وهو طبيب عام بمستشفى عين مليلة، في تصريح لـ"الخبر": "أن الأنفلونزا الموسمية التي تضرب المناطق المعتدلة موسميا وتتسبب في موجات وأوبئة متكررة وغير منتظمة في المناطق المدارية الحارة تتسبب فيها فيروسات يترأس قائمتها الصنفان A وB من فئة اورطوميكسوفيريدي".

وتشير بعض الدراسات العلمية الحديثة إلى وجود علاقة بين استقواء الأنفلونزا مع بروز (ألنينو)، وهو عبارة عن تيار بحري في عرض البيرو والإكوادور ينهي مرحلة الصيد البحري، ما يجعل المياه البحرية باردة تتبعها برودة في المناخ، فكلما ظهر هذا التقلب المناخي كانت احتمالية بروز وباء أنفلونزا قوي جدا واردة بقوة.

ويرى الدكتور الشيخ أن "الأنفلونزا الموسمية أزيحت إلى الصف الثاني بعد أن تربعت جائحة كوفيد على رأس المسار الوبائي في جل مناطق العالم طيلة السنتين والنصف الماضية أو الثلاث سنوات تقريبا".

وتابع: "كان الوضع خلال مرحلة كورونا يتميز بتراجع كبير في التلقيح ضد الأنفلونزا وإقدام على تطبيق التدابير الوقائية على رأسها الكمامة والتباعد الجسدي، ما جعل جل الناس لا يصابون بالأنفلونزا وبالطبع لم يكن الوقت والظرف مناسبين للتأكيد على اللقاح أمام أهوال كورونا الذي كان ذا انتشارية رهيبة أحيانا وذا فتك كبير أحيانا أخرى. هذه الأحوال جعلت الناس في منأى عن فيروس الأنفلونزا، ففقد جل الناس المناعة التي توفرها الإصابة وبحكم عدم التلقيح لم تكن لهم مناعة اصطناعية أصلا".

ويرى المتحدث أن "هذه الثنائية جعلت فيروس الأنفلونزا يتميز هذه المرة بنوع من الاستقواء والانتشارية الكبيرتين، بعد أن توفر المناخ الملائم، ما سيجعله يستمر في الاستقواء إلى غاية نهاية السنة ومطلع السنة الجديدة. ويمكن لكورونا من خلال نسخة أوميكرون "بي. آ. 5"، التي لا تزال تطوف العالم وتسيطر على المشهد الوبائي، أن يستقوي كذلك تدريجيا بالرغم من ضعفه".